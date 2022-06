(Di mercoledì 29 giugno 2022) Si sono svolti questa mattina adi Luigi Criscuolo, noto come, l'uomo ucciso lo scorso 8 novembre e ritrovato oltre un mese dopo, il 20 dicembre. Nella chiesa della Sacra ...

AnsaLombardia : A Pavia i funerali di Gigi Bici, la figlia 'manchi tanto'. Don Marco, era un gigante buono sempre disponibile |… - MorningNewsTv : Omicidio Gigi Bici: parla la compagna Victoria in diretta a #MorningNews. Oggi i funerali a Pavia - tignusel : Delitto @GigiBici, i #funerali di Criscuolo fissati mercoledì alla Sacra Famiglia di Pavia - Giorno_Pavia : Pavia, Gigi Bici ucciso 'per un gran rifiuto'. Domani i funerali -

La Provincia Pavese

Oggi si celebreranno i funerali presso la chiesa Sacra Famiglia di Pavia di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti come Gigi Bici, scomparso l'8 novembre scorso e poi trovato senza vita. Il caso di Gigi Bici con tutti gli ultimi aggiornamenti a Morning News, su Canale 5: l'intervista a Vittoria, la compagna della vittima ...