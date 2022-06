A Genova Bucci nomina “sindaco dei giovani” un suo fan (rampollo di famiglia amica): “Ha vinto una selezione pubblica, verrà retribuito” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sarà il “portavoce e rappresentante del pensiero dei giovani”, assunto – e retribuito – per aiutare il Comune di Genova “a rispondere alle volontà, ai bisogni e ai desideri dei ragazzi e dalle ragazze di oggi”. Il 16enne Benedetto Pesce Maineri è il primo “sindaco dei giovani” del capoluogo ligure, inedita carica istituita in campagna elettorale da Marco Bucci, rieletto primo cittadino col pieno di voti. Martedì, alla presentazione della nuova giunta, molte delle telecamere erano proprio per lui, il “mini-sindaco“: studente al liceo classico D’Oria, già vicepresidente della Consulta giovanile del Comune, si è presentato alla cerimonia in completo blu e cravatta con il motivo della bandiera genovese, più spilla coordinata, proprio come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sarà il “portavoce e rappresentante del pensiero dei”, assunto – e– per aiutare il Comune di“a rispondere alle volontà, ai bisogni e ai desideri dei ragazzi e dalle ragazze di oggi”. Il 16enne Benedetto Pesce Maineri è il primo “dei” del capoluogo ligure, inedita carica istituita in campagna elettorale da Marco, rieletto primo cittadino col pieno di voti. Martedì, alla presentazione della nuova giunta, molte delle telecamere erano proprio per lui, il “mini-“: studente al liceo classico D’Oria, già vicepresidente della Consultale del Comune, si è presentato alla cerimonia in completo blu e cravatta con il motivo della bandiera genovese, più spilla coordinata, proprio come il ...

