5 destinazioni da raggiungere in treno da Roma: evita lo stress del viaggio rimanendo comoda (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nostra Capitale offre molto da vedere e da fare, infatti dire di aver visto tutto è quasi impossibile. Ma se avete voglia di lasciare la città e viaggiare, allora vi consigliamo una vacanza in treno per sfuggire al trambusto della city e ai turisti che intasano le strade del centro. Ma quali sono le mete più ambite dai viaggiatori? Sicuramente nella top five troviamo: Firenze; Napoli; Venezia; Bologna E… …ultima ma non ultima quella di cui vogliamo parlarvi: la tratta Roma Torino! In meno di 5 ore dalla Capitale potrete raggiungere la città della Mole. Avrete a disposizione la scelta dell’orario che vi è più comodo per viaggiare, dal mattino presto fino alla sera tardi. E poi potrete viaggiare nel massimo della comodità. Scopriamo perché quest’ultimo dettaglio è così importante. L’ idea di iniziare un viaggio ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nostra Capitale offre molto da vedere e da fare, infatti dire di aver visto tutto è quasi impossibile. Ma se avete voglia di lasciare la città e viaggiare, allora vi consigliamo una vacanza inper sfuggire al trambusto della city e ai turisti che intasano le strade del centro. Ma quali sono le mete più ambite dai viaggiatori? Sicuramente nella top five troviamo: Firenze; Napoli; Venezia; Bologna E… …ultima ma non ultima quella di cui vogliamo parlarvi: la trattaTorino! In meno di 5 ore dalla Capitale potretela città della Mole. Avrete a disposizione la scelta dell’orario che vi è più comodo per viaggiare, dal mattino presto fino alla sera tardi. E poi potrete viaggiare nel massimo della comodità. Scopriamo perché quest’ultimo dettaglio è così importante. L’ idea di iniziare un...

Pubblicità

reveladormusic : RT @AeroportidiRoma: A seguito di uno sciopero nazionale dei taxi, nelle giornate del 5 e del 6 luglio, potrebbero crearsi disagi nel servi… - AeroportidiRoma : A seguito di uno sciopero nazionale dei taxi, nelle giornate del 5 e del 6 luglio, potrebbero crearsi disagi nel se… - zazoomblog : 5 destinazioni da raggiungere in treno da Roma: evita lo stress del viaggio rimanendo comoda - #destinazioni… - FRANCESNICCHIA : RT @economiacircola: 5 destinazioni marittime in Europa da raggiungere senza aereo e macchina - zazoomblog : 5 destinazioni da raggiungere in treno da Roma: evita lo stress del viaggio rimanendo comoda - #destinazioni… -