200 milioni per cacciarlo, al Psg esplode il caso-Neymar: "E la sua nuova squadra è..." (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dalla Francia, la voce di mercato che lascia tutti di stucco e che è stata ripresa da Il Corriere della Sera: Neymar jr. sarebbe stato allontanato dal Psg. Nel Paese transalpino ne sono certi, tanto che una fonte vicina al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, ha già informato il padre-agente della stella brasiliana sulla volontà di rescindere il contratto. Peccato che il giocatore, legato ai francesi ancora da tre anni di contratto e forte di uno stipendio da 40 milioni, abbia chiesto il pagamento di tutte le spettanze. Cifra che, euro più euro meno, si aggira attorno ai 200 milioni. L'alternativa è la cessione in prestito a costo di contribuire al pagamento dell'ingaggio: la decisione è maturata in seguito all'innesto del nuovo direttore dell'area tecnica, Luis Campos, determinato a imprimere una svolta a livello disciplinare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dalla Francia, la voce di mercato che lascia tutti di stucco e che è stata ripresa da Il Corriere della Sera:jr. sarebbe stato allontanato dal Psg. Nel Paese transalpino ne sono certi, tanto che una fonte vicina al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, ha già informato il padre-agente della stella brasiliana sulla volontà di rescindere il contratto. Peccato che il giocatore, legato ai francesi ancora da tre anni di contratto e forte di uno stipendio da 40, abbia chiesto il pagamento di tutte le spettanze. Cifra che, euro più euro meno, si aggira attorno ai 200. L'alternativa è la cessione in prestito a costo di contribuire al pagamento dell'ingaggio: la decisione è maturata in seguito all'innesto del nuovo direttore dell'area tecnica, Luis Campos, determinato a imprimere una svolta a livello disciplinare. ...

