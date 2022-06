Zara, l'ascensore si blocca e sfondano il vetro a martellate: tre denunciati (Di martedì 28 giugno 2022) Panico nel negozio Zara a Bari . Restano bloccate in ascensore alcune persone, tra cui un bambino: per liberarli, tre uomini hanno rotto il vetro con il martello che era all'interno riuscendo a ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Panico nel negozioa Bari . Restanote inalcune persone, tra cui un bambino: per liberarli, tre uomini hanno rotto ilcon il martello che era all'interno riuscendo a ...

