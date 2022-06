Pubblicità

Pianeta Milan

Nicolòpotrebbe aver concluso la suaalla Roma dopo aver vinto la Conference League.'esterno ex Inter vorrebbe effettuare un salto di qualità in termini di obiettivi personali e ...Sfumato Botman, il tesoretto previsto per'olandese verrà ... o Nicolòanche se al momento la Roma continua a chiedere 50 - ... che sarebbe un rinforzo dipiù per la panchina che per ... Zaniolo e l’esperienza alla Roma: un’altalena di emozioni | VIDEO