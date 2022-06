Yobee acquisisce il 52% di Influaction, società specializzata in Influencer Marketing (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La web agency guidata da Alessandro Bonaccorsi cambia così il proprio posizionamento, proponendosi come Hub Digitale in grado di fornire soluzioni per qualsiasi esigenza del cliente MILANO – 28 giugno 2022 – Attraverso l’acquisizione di una quota di maggioranza di Influaction, Yobee amplia il portafoglio di servizi digitali offerti al mercato, aggiungendo il tassello dell’Influencer Marketing, sempre più rilevante nella strategia di comunicazione dei Brand. Influaction sviluppa e gestisce progetti di Influencer Marketing che spaziano dall’utilizzo di celebrities all’ingaggio di micro e macro-Influencer; questa flessibilità consente all’agenzia di creare progetti articolati che possono prevedere la partecipazione di diversi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La web agency guidata da Alessandro Bonaccorsi cambia così il proprio posizionamento, proponendosi come Hub Digitale in grado di fornire soluzioni per qualsiasi esigenza del cliente MILANO – 28 giugno 2022 – Attraverso l’acquisizione di una quota di maggioranza diamplia il portafoglio di servizi digitali offerti al mercato, aggiungendo il tassello dell’, sempre più rilevante nella strategia di comunicazione dei Brand.sviluppa e gestisce progetti diche spaziano dall’utilizzo di celebrities all’ingaggio di micro e macro-; questa flessibilità consente all’agenzia di creare progetti articolati che possono prevedere la partecipazione di diversi ...

