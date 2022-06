WWE: Il match tra Kevin Owens e Ezekiel (o Elias o Elrod) potrebbe disputarsi a SmackDown (Di martedì 28 giugno 2022) Come vi abbiamo riportato, Kevin Ownes ha saltato la puntata di Monday Night Raw di ieri notte. Avrebbe dovuto lottare contro Ezekiel o uno dei suoi fratelli Elias o Elrod, in un match con in palio un posto nel Money In The Bank Ladder match che avrà luogo questo sabato. I commentatori non hanno fornito precise informazioni limitandosi a dire che il match si sarebbe svolto in altra data. Dal canto suo, KO, che non era nemmeno presente nel backstage, ha giustificato l’assenza affermando via social che non aveva avuto voglia di recarsi in Texas, richiamando il suo “disprezzo” verso questo Stato che lo portò poi a confrontarsi con “Stone Cold” Steve Austin a WM 38. Lo status di KO Mancano pochi giorni a Money In The Bank e l’assenza di Kevin ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 giugno 2022) Come vi abbiamo riportato,Ownes ha saltato la puntata di Monday Night Raw di ieri notte. Avrebbe dovuto lottare controo uno dei suoi fratelli, in uncon in palio un posto nel Money In The Bank Ladderche avrà luogo questo sabato. I commentatori non hanno fornito precise informazioni limitandosi a dire che ilsi sarebbe svolto in altra data. Dal canto suo, KO, che non era nemmeno presente nel backstage, ha giustificato l’assenza affermando via social che non aveva avuto voglia di recarsi in Texas, richiamando il suo “disprezzo” verso questo Stato che lo portò poi a confrontarsi con “Stone Cold” Steve Austin a WM 38. Lo status di KO Mancano pochi giorni a Money In The Bank e l’assenza di...

