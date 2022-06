WWE: Il match annunciato per Raw tra Kevin Owens ed Ezekiel non si è svolto (Di martedì 28 giugno 2022) Come ben sappiamo, in WWE le card sono sempre soggette a grossi stravolgimenti, che si tratti di un grande evento oppure di una puntata settimanale: in questo caso, durante la puntata di Raw andata in onda questa notte, la WWE ha dovuto rinunciare al match già annunciato tra Kevin Owens ed Ezekiel. Il match è stato sostituito da una “Last Chance” Battle Royal che ha dato a Riddle (il vincitore) l’ultima possibilità di partecipare al Money In The Bank Ladder match maschile in qualità di superstar di Raw. L’ultimo slot disponibile per il match verrà poi riempito nel prossimo episodio di SmackDown. In ogni caso, perché il match tra Ezekiel e Kevin Owens non si è ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 giugno 2022) Come ben sappiamo, in WWE le card sono sempre soggette a grossi stravolgimenti, che si tratti di un grande evento oppure di una puntata settimanale: in questo caso, durante la puntata di Raw andata in onda questa notte, la WWE ha dovuto rinunciare algiàtraed. Ilè stato sostituito da una “Last Chance” Battle Royal che ha dato a Riddle (il vincitore) l’ultima possibilità di partecipare al Money In The Bank Laddermaschile in qualità di superstar di Raw. L’ultimo slot disponibile per ilverrà poi riempito nel prossimo episodio di SmackDown. In ogni caso, perché iltranon si è ...

