WWE | Ecco il vero motivo per cui Kevin Owens ha saltato Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 giugno 2022) La scorsa notte a Raw doveva tenersi il match di qualificazione a Money in the Bank trae uno tra Elias e i suoi fratelli. Match bizzarro che non si è poi tenuto, anche se pare ci sia la possibilità di vederlo già venerdì a SmackDown. La moticazione addotta dal wrestler canadese è stata che non aveva voglia di tornare in Texas, proseguendo così la sua rivalità con lo stato americano cominciata nella Road to WrestleMania. Infortunio perSecondo quanto riporta PWInsider,è alle prese con un piccolo infortunio,per cui non ha lottato nella puntata di Raw di ieri sera. Non sappiamo l’entità dell’infortunio di, ma se non è stato estromesso da Money in the Bank potrebbe trattarsi solo di un ...