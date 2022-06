WWE | Becky Lynch si paragona a John Cena in un promo al termine della messa in onda di Raw

(Di martedì 28 giugno 2022) Dopo i recenti insuccessi,è riuscita finalmente a tornare in alto grazie alla prestazione dominante nel corso del main event dell’ultimo episodio di Raw che le ha permesso di strappare il ticket per il Money in The Bank Ladder match. Aldell’incontro Big Time Becks ha effettuato una telecamere spente, l’ex campionessa veniva da un periodo buio e ricco di sconfitte e per questo motivo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. “Sono la perfetta incarnazione del motto Hustle, Loyalty and Respect” Nelin questioneha affermato di incarnare appieno il concetto di Hustle, Loyalty and Respect dato che nell’ultimo periodo non si è mai fatta abbattere dalle avversità ed è riuscita a tornare al top ...

