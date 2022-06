WWE: Ascolti stabili per Raw, John Cena si conferma una grande attrazione (Di martedì 28 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella precedente a Money In The Bank e ha anche visto la celebrazione dei 20 anni di carriera di John Cena, per quanto riguarda i dati sugli Ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.951.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.54. Leggero calo Questi numeri confermano i buoni risultati fatti registrare dalla puntata precedente mantenendo così gli Ascolti stabili. L’ora più seguita dello show è stata la seconda che è stata quella comprendente il segmento celebrativo di John Cena, in quell’ora infatti gli spettatori ammontavano a 2.016.000. Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella precedente a Money In The Bank e ha anche visto la celebrazione dei 20 anni di carriera di, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 1.951.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.54. Leggero calo Questi numerino i buoni risultati fatti registrare dalla puntata precedente mantenendo così gli. L’ora più seguita dello show è stata la seconda che è stata quella comprendente il segmento celebrativo di, in quell’ora infatti gli spettatori ammontavano a 2.016.000.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ascolti stabili per Raw, John Cena si conferma una grande attrazione - - SpazioWrestling : WWE: John Cena fa bene agli ascolti di Raw, quasi due milioni #JohnCena #WWE #RAW - IsolaWrestling : Gli ascolti di WWE SmackDown del 24/06/22 calano rispetto alla settimana scorsa - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Calo negli ascolti per Smackdown - - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in calo per Smackdown, ma ancora positivi #SmackDown #WWE -

√ Bad Bunny, un nuovo record su Spotify Il rapper e produttore (e dal 2021 anche wrestler professionista per l'americana WWE) ha ... lo scorso 6 maggio il catalogo dell'artista ha fatto segnare, in appena 24 ore, 183 milioni di ascolti, dato ... WWE 2K22, colpisce in maniera diversa - Recensione ...mette alla guida di uno dei due storici show WWE In alternativa potete scegliere la vostra star WWE ... rispettando il volere dei capi e ottenendo il miglior valore d'ascolti possibile. C'è poi la ... Zona Wrestling WWE: John Cena fa bene agli ascolti di Raw, quasi due milioni L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 20 giugno, ha registrato 1.951.000 telespettatori. Il dato è in linea con quello di settimana scorsa, quando lo show rosso registrò ... WWE: Calo negli ascolti per Smackdown Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata ha fatto registrare un totale di 2.117.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fas ... Il rapper e produttore (e dal 2021 anche wrestler professionista per l'americana) ha ... lo scorso 6 maggio il catalogo dell'artista ha fatto segnare, in appena 24 ore, 183 milioni di, dato ......mette alla guida di uno dei due storici showIn alternativa potete scegliere la vostra star... rispettando il volere dei capi e ottenendo il miglior valore d'possibile. C'è poi la ... WWE: Ascolti in rialzo e miglior risultato nel rating per Raw da aprile L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 20 giugno, ha registrato 1.951.000 telespettatori. Il dato è in linea con quello di settimana scorsa, quando lo show rosso registrò ...Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata ha fatto registrare un totale di 2.117.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fas ...