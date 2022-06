Pubblicità

leggoit : World Street Skateboarding Roma 2022, a Colle Oppio i campioni da tutto il mondo - romatoday : “World Street Skateboarding”: la prima tappa per le Olimpiadi ha l’affaccio sul Colosseo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: World Street Skateboarding a Roma: «Abbiamo vinto la scommessa» - ilmessaggeroit : World Street Skateboarding a Roma: «Abbiamo vinto la scommessa» - StraNotizie : World Street Skateboarding a Roma, Cozzoli: “Abbiamo vinto scommessa. Porteremo skate nelle scuole”… -

A Roma si va in skate, a Colle Oppio ci sono i campioni mondiali. E' stata presentata questa mattina, sulla terrazza che affaccia direttamente sul Colosseo, ilSkateboarding di Roma 2022, in programma fino al 3 luglio al Parco di Colle Oppio. Una tappa che guarda dritta alle Olimpiadi di Parigi 2024. ARAKU: ROMA COME LA WIMBLEDON DELLO ...Il tema del forum, quest'anno, è "Challenges for monetary policy in a rapidly changing", ovvero "Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente". L'evento, iniziato ieri ...London police are on the scene of a crash involving a motorcycle at the intersection of Dundas Street and Highbury Avenue ... Leaders of the world's wealthiest democracies struck a united stance ...A husband and wife lost an astonishing 27 stone between them after having abuse shouted at them in the street. Kieron Buxton, 50, and Helen, 51, decided to take action when Kieron developed diabetes.