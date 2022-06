Wimbledon | l’annuncio di Berrettini | «Ho il cuore spezzato»

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022) Il tennista è risultato positivo al Covid 19 La sfortuna colpisce ancora e mira diritta a Matteo. l’azzurro, numero uno del tennis italiano è stato costretto a ritirarsi da. Il tennista romano, dato alla vigilia tra i favoriti addirittura alla vittoria, è risultato positivo al Covid., dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali ha preferito, volontariamente, sottoporsi a test. Non ci sono infatti obblighi a, cosa che apre a diversi scenari e fa riflettele. Conche si è allenato quattro giorni fa con Nadal e Djokovic allenatosi con Cilic poi positivo.del romano è arrivato come sempre via social Con ildevo annunciare di dovermi ritirare da...