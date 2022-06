Wimbledon | day 2 | tocca a Berrettini | Sonego e Musetti

Pubblicità

FrustalupiMario : RT @Eurosport_IT: ???? Day 2, ecco i match degli Italiani ?????? BERRETTINI v Garin ???? - 1° match campo 1 PAOLINI v Kvitova ???? - 3° match camp… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: ???? Day 2, ecco i match degli Italiani ?????? BERRETTINI v Garin ???? - 1° match campo 1 PAOLINI v Kvitova ???? - 3° match camp… - livetennisit : Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Oggi in campo 5 azzurri (LIVE) - MercRF : RT @Eurosport_IT: ???? Day 2, ecco i match degli Italiani ?????? BERRETTINI v Garin ???? - 1° match campo 1 PAOLINI v Kvitova ???? - 3° match camp… - Eurosport_IT : ???? Day 2, ecco i match degli Italiani ?????? BERRETTINI v Garin ???? - 1° match campo 1 PAOLINI v Kvitova ???? - 3° matc… -

Ubitennis

Oltretutto proprio a, dove gioca per l'ottava volta, il 29enne di origi ucraine (è nato a Kiev) ha raggiunto il duo miglior risultato in uno Slam, gli ottavi nel 2015 (fermato da Cilic). ...Due le azzurre in campo nel2 del tabellone femminile di, terzo Slam del 2022, in corso sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA (... Wimbledon, day 1 LIVE: Sinner vince in 4 set su Wawrinka, Fognini eliminato da Griekspoor WIMBLEDON, England -- "They want to know if they can drink," went the inquiry from one card distributor to a steward at Wimbledon Park as hundreds of tents in all hues dotted the still-green grass.NORMAL service was resumed at Wimbledon as Andy Murray raged into the fading light against the relentless passage of time.