Wimbledon | Berrettini la stecca | si arrende al terrore del covid

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 giugno 2022) Come una racchetta impugnata male, come una pallina liftata bene, la situazione è sfuggita di mano: Matteo, il tennista, saltaperché ha il. E uno s’immagina scenari drammatici, intubazioni, estenuazioni, poi viene fuori che per averne conferma si è dovuto fare l’analisi: giusto un po’ di naso che gocciola. E allora vien da pensare che non c’è solo lo zelo idiota dei novax, quelli veri, i fanatici, i costruttori industriali, di complotti, c’è pure quello dei pro, gli ortodossi a tout prix.teme, così dice, di contagiare l’avversario, che gli sta dall’altra parte del campo, il pubblico, che sta sugli spalti, e che è: manco la peste nera. “Ho il cuore spezzato”, una tragedia da eroe omerico. Questo, se non sbagliamo, è quello che di sé dice: sono un ...