Wimbledon 2022 | Petra Kvitova rimonta ed elimina Jasmine Paolini

(Di martedì 28 giugno 2022) Si è concluso il match del primo turno del tabellone di singolare femminile digiocato sull’erba britannica trae la ceca, con quest’ultima che si è imposta inper 2-6 6-4 6-2 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Per la numero 25 del seeding al secondo turno ci sarà la romena Ana Bogdan. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poidiventa solidissima al servizio ed efficace in risposta: sia nel sesto che nell’ottavo game, infatti, l’azzurra si porta sullo 0-40 in risposta, ottenendo lo strappo sempre al terzo tentativo. L’italiana chiude così sul 6-2 dopo 29 minuti. La seconda partita vede la reazione di, con il break ai vantaggi in apertura della ceca, a seguire ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati delle italiane: Paolini eliminata al 1° turno: Jasmine Paolini sfiora l'impresa ma viene eli… - robyro_robyro : RT @Eurosport_IT: Che sfortuna, Matteo! ?? -

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti LE FOTO, Burrage soccorre un raccattapalle La tennista inglese ha interrotto il match contro Lesia Tsurenko all'inizio del secondo set per soccorrere un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI - GARIN ALA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI - FRECH A18.58 Al via il riscaldamento sul campo 12. 18.56 Alastair Gray è avanti 6 - 3 6 - 3 1 - 0 nel quarto match sul campo 14: intanto Lorenzo Musetti e ...L'Azzurra è stata rimontata ed eliminata dalla ceca Kvitova. Niente impresa per Jasmine Paolini, battuta in tre set al primo turno di Wimbledon dalla ceca Petra Kvitova, numero 26 del mondo e grande f ...Quella al primo turno di Wimbledon, però, è tutt’altro che banale: sconfiggendo la croata Jana Fett per 6-0 6-3, infatti, la polacca diventa la giocatrice dalla più lunga striscia vincente moderna. 36 ...