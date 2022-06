Wimbledon 2022 | il martedì nerissimo del tennis italiano La ‘mazzata’ di Berrettini | Giorgi e Musetti impalpabili Si salva solo Sonego

(Di martedì 28 giugno 2022) Unnero, anziper il. Oggi sarebbe dovuto essere, in primis, l’esordio adi Matterocontro il cileno Cristian Garin. Il romano, reduce dalla doppia vittoria sull’erba di Stoccarda e del Queen’s, era tra i principali favoriti per la vittoria finale. Come è noto, purtroppo, l’azzurro è risultato positivo al Covid, sottopostosi al tampone per sua scelta. Un agire che l’ha estromesso dai Championships prima di scendere in campo e alimentato non poche discussioni tra gli appassionati: da una parte chi l’ha lodato per l’onestà e il rispetto nei confronti dei colleghi; dall’altra un gesto forse un po’ ingenuo visto che non vi era alcun obbligo di sottoporsi a un controllo, stando poi a quanto dichiarato dalla francese Alize Cornet in ...

Stava per diventare una bella sorpresa, il match che davano tutti per scontato tra Jasmine Paolini e Petra Kvitova. La toscana ha messo in serissima difficoltà la bi - campionessa di2011 e 2014, e pur non andando veramente vicina al successo, ha tenuto la ceca sotto scacco per lunghi tratti della partita. Tutto, o comunque molto, si è deciso in quel secondo set, quando ...Fuori Musetti e Paolini Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del tabellone del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 54 del mondo e 27 del seeding, supera al 5° set lo ...Illude invece per un set Jasmine Paolini (72) opposta alla ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice a Wimbledon e 25 del seeding. Jasmine conquista il primo set poi Kvitova ingrana la marcia ...Il club francese cerca un acquirente per il brasiliano. Furto milionario a casa di Verratti a Ibiza. Fonseca ha una nuova squadra. Il tennista salta Londra per il Covid ...