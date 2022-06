Wimbledon 2022, Cornet shock in conferenza stampa: “Al Roland Garros avevamo tutte il covid” (Di martedì 28 giugno 2022) Il covid-19 torna alla ribalta a Wimbledon, e dopo i forfait di Marin Cilic e soprattutto di Matteo Berrettini, ci pensa Alizé Cornet a rincarare la dose con delle dichiarazioni che potrebbero scatenare tante polemiche: “Al Roland-Garros c’è stata un’epidemia di covid-19 e nessuno ne ha parlato. Negli spogliatoi l’abbiamo preso tutti e non abbiamo detto niente” assicura la francese, costretta al ritiro al terzo turno sulla terra battuta parigina. “Quando vediamo che Krejcikova (ndr: risultata positiva e che aveva rinunciato a partecipare al torneo di doppio) si ritira e tutto lo spogliatoio è malato…” “Magari avevamo tutte l’influenza, un pò di prurito alla gola e allora giochiamo, va bene. Al Roland-Garros ci devono ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il-19 torna alla ribalta a, e dopo i forfait di Marin Cilic e soprattutto di Matteo Berrettini, ci pensa Alizéa rincarare la dose con delle dichiarazioni che potrebbero scatenare tante polemiche: “Alc’è stata un’epidemia di-19 e nessuno ne ha parlato. Negli spogliatoi l’abbiamo preso tutti e non abbiamo detto niente” assicura la francese, costretta al ritiro al terzo turno sulla terra battuta parigina. “Quando vediamo che Krejcikova (ndr: risultata positiva e che aveva rinunciato a partecipare al torneo di doppio) si ritira e tutto lo spogliatoio è malato…” “Magaril’influenza, un pò di prurito alla gola e allora giochiamo, va bene. Alci devono ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - AndresCorder0s : RT @sportface2016: #Wimbledon, le dichiarazioni di Alize #Cornet fanno scalpore: 'Al Roland Garros avevamo tutte il #covid, ma non abbiamo… - GianniVaretto : RT @AnnaMaritati: @LaStampa Dicembre 2021, Berrettini: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo. Io mi sono vaccinato e da quel… -