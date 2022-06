Wimbledon 2022, Alizé Cornet shock: “Al Roland Garros tanti avevano il Covid e nessuno parlava” (Di martedì 28 giugno 2022) Il tuono che lancia Alizé Cornet è di quelli pesantissimi. L’esperta francese, che è già al secondo turno ed è anche al 62° Slam consecutivo (record in coabitazione con la giapponese Ai Sugiyama), interviene a gamba tesa su qualcosa che non avrebbe voluto vedere a Parigi. Queste le accuse della transalpina: “Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid-19 e nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti, e non hanno detto nulla. Quando vedi che Barbora Krejcikova si ritira e che tutto lo spogliatoio sta male…“. Wimbledon 2022, sciagurato Covid: Matteo Berrettini positivo, il sogno è già infranto E non è tutto: “Forse abbiamo tutti avuto l’influenza, tre sintomi, del mal di gola e abbiamo giocato, come ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Il tuono che lanciaè di quelli pesantissimi. L’esperta francese, che è già al secondo turno ed è anche al 62° Slam consecutivo (record in coabitazione con la giapponese Ai Sugiyama), interviene a gamba tesa su qualcosa che non avrebbe voluto vedere a Parigi. Queste le accuse della transalpina: “Alc’è stata un’epidemia di-19 ene ha parlato. Nello spogliatoio ce l’tutti, e non hanno detto nulla. Quando vedi che Barbora Krejcikova si ritira e che tutto lo spogliatoio sta male…“., sciagurato: Matteo Berrettini positivo, il sogno è già infranto E non è tutto: “Forse abbiamo tutti avuto l’influenza, tre sintomi, del mal di gola e abbiamo giocato, come ...

