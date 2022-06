WhatsApp | ecco i 3 passaggi da fare per proteggerti dagli spioni

Leggi su formatonews

(Di martedì 28 giugno 2022)come proteggersiutilizzando le impostazioni della privacy. Non preoccupatevi, ci vorrà solo qualche secondo. Scopriamo nel dettaglio quali sono ida. La maggior parte delle persone utilizzaper condividere messaggi, foto e documenti. Questa applicazione è utilissima anche per sentire persone lontane da noi, ma non solo, possiamo anche decidere divideochiamate o chiamate, senza spendere nemmeno 1 euro. Ti spiano su:?la nuova funzionalitàSicuramente è una delle invenzioni migliori dell’ultimo periodo, anche perché oltre ad essere molto semplice è totalmente gratuita. Purtroppo però, la nostra privacy è sempre messa a rischio. In ...