We Own This City, a 20 anni da The Wire una nuova serie "scomoda" su Sky (Di martedì 28 giugno 2022) A vent'anni dalla prima puntata di The Wire, David Simon torna con un nuovo titolo: We Own This City – potere e corruzione. Definita come seguito ideale dell'iconica serie, andata in onda dal 2002 al 2008, riporta al pubblico la peculiare visione sul mondo corrotto della polizia. David Simon (Il Complotto contro l'America, Show Me A Hero, The Deuce – La via del porno) ha destrutturato il mondo criminale di Baltimora nell'ormai storica The Wire. Oggi torna a raccontare la sua città, indagando la criminalità interna allo stesso Dipartimento di Polizia attraverso il tracollo della Gun Trace Task Force, un'unità speciale del Dipartimento di Polizia di Baltimora coinvolta in "uno dei più scioccanti scandali di corruzione della polizia in una generazione" (The New York Times).

