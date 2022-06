Wall Street chiude in pesante calo | Dow Jones - 1 | 56% | Nasdaq - 3%

Pubblicità

Masterguy141 : RT @OperaFisista: Simbolo di forza, potenza, concentrazione e tenacia... Scultura in bronzo di Arturo Di Modica nel quartiere della Borsa d… - infoiteconomia : Wall Street apre in rialzo. I dati sui consumi mostrano un'economia in salute - MilanoFinanza : Wall Street perde quota e il Dow Jones chiude in netto calo (-1,4%). Tonfo del Nasdaq, -2,7% - MilanoFinanza : Wall Street perde quota e il Dow Jones chiude in netto calo (-1,5%). Tonfo del Nasdaq, -2,8% - TranslateWarIT : ??Petroliera fermata dalle autorità statunitensi in transito dal porto russo a New Orleans - The Wall Street Journa… -

Chiusura di nuovo in profondo rosso a, che nel pomeriggio ha drasticamente invertito la rotta rispetto ai tentativi di rialzo visti in apertura. Il Dow Jones ha siglato gli scambi con un meno 1,58%, l'S&P 500 ha lasciato sul ...Continua al ribasso la seduta adopo un iniziale ottimismo degli investitori sostenuto dall' allentamento delle restrizioni in Cina per il Covid - 19, che spingevano in particolare i titoli legati al settore viaggi: come ...eBay Inc. (EBAY) is priced at $43.57 after the most recent trading session. At the very opening of the session, the stock price was $45.865 and reached a high price of $45.94, prior to closing the ..."Right now we are at an inflection point in the economy, where actual spending and economic activity is still positive, however, consumer confidence and financial conditions (especially interest rate ...