Volley | Terry Enweonwu si infortuna | lascia il campo in barella ai Giochi del Mediterraneo

(Di martedì 28 giugno 2022)è caduta male sottorete sul 16-7 del primo set di Italia-Algeria, incontro valido per idel2022. L’attaccante della Nazionale Italiana è stata portata via indaldi Orano (Algeria) e si teme fortemente per i suoi legamenti. La 22enne è una delle giovani più promettenti in circolazione ed era in rampa di lancio proprio in questa competizione multisportiva. La nativa di Padova, cugina di Paola Egonu, è in forza a Firenze dopo essere stata a Conegliano. La speranza è che non sia un infortunio grave e che la bomber possa tornare presto in. Foto: FIVB