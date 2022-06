Volley Nations League femminile 2022 | tutti i risultati e la classifica

Leggi su sportface

(Di martedì 28 giugno 2022) Ladella(VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d’Europa in carica, tornano in campo per trovare il ritmo giusto in vista dei Mondiali. La competizione internazionale vedrà al via le 16 squadre più forti al mondo: tre settimane di gare, poi le prime otto inaccederanno alla Final Eight di Ankara, dove si assegnerà il titolo. Di seguito la(partite vinte, perse e punti totali) edella stagione regolare aggiornati in tempo reale. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV VNL ...