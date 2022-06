Volley, Giochi del Mediterraneo: gli azzurri battono la Macedonia del Nord e accedono ai quarti di finale (Di martedì 28 giugno 2022) Un altra vittoria, un altro 3-0 per la Nazionale Italiana di Volley maschile che chiude a punteggio pieno il girone A dei Giochi del Mediterrano di Orano 2022. Battuta la Macedonia del Nord, gli azzurri si qualificano per i quarti di finale. Inizio subito con le marce alte per gli azzurri che costruiscono un vantaggio importante già nelle fasi iniziali del primo parziale. La Macedonia abbozza un tentativo di rimonta, riportandosi anche a -2 sul 16-14, prima di cedere nel finale di set sotto i colpi di Magalini e Recine. Inizio equilibrato invece nel secondo set, soprattutto a causa dei tanti errori nella metà campo azzurra. Sull’8-8 la musica cambia e l’Italia completa un parziale di 7 punti a zero che che affossa le ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Un altra vittoria, un altro 3-0 per la Nazionale Italiana dimaschile che chiude a punteggio pieno il girone A deidel Mediterrano di Orano 2022. Battuta ladel, glisi qualificano per idi. Inizio subito con le marce alte per gliche costruiscono un vantaggio importante già nelle fasi iniziali del primo parziale. Laabbozza un tentativo di rimonta, riportandosi anche a -2 sul 16-14, prima di cedere neldi set sotto i colpi di Magalini e Recine. Inizio equilibrato invece nel secondo set, soprattutto a causa dei tanti errori nella metà campo azzurra. Sull’8-8 la musica cambia e l’Italia completa un parziale di 7 punti a zero che che affossa le ...

Pubblicità

ematr_86 : @Coninews #JMOran2022 #Oran2022 stiamo seguendo Italia vs Macedonia di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo @Federvolley - zazoomblog : Giochi del Mediterraneo volley: azzurre sconfitte 3-1 dalla Turchia - #Giochi #Mediterraneo #volley: - simonabastiani : La Nazionale femminile parte con il piede giusto ai #giochidelmediterraneo. Le azzurre di Luca Pieragnoli si sono i… - infoitsport : Giochi del Mediterraneo, Italia - Turchia volley in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario - infoitsport : Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: le azzurre travolgono la Spagna all'esordio -