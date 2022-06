Volley femminile | Nations League 2022 | a Sofia azzurre alla volata finale per conquistare la Final Eight

Leggi su oasport

(Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia vuole completare l’opera e qualificarsidi VNLcon le ultime quattro sfide in programma da domani a domenica ain Bulgaria. La sfida sulla carta più complicata è quella che attende ledomani alle 19 contro la Polonia allenata da Carlo Lavarini. Le polacche non sono ancora completamente fuori dai giochi per la qualificazionefasedel torneo, ma dovranno ottenere solo successi aper riuscirci e non sarà facile. Egonu e compagne trovano dall’altra parte della rete una Polonia guidata in regia dall’alzatrice di Conegliano Wolosz che finora ha funzionato a corrente alternata. Squadra relativamente giovane, quella polacca che presenta in diagonale con Wolosz ...