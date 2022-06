Vladimir Luxuria sulla finale dell’Isola dei Famosi: “Il podio doveva essere diverso” (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2022 condotto da Ilary Blasi. Il format televisivo è stato vinto da Nicolas Vaporidis, che ha scavallato il podio e si è aggiudicato il montepremi. Secondo Luca Daffrè e terza Carmen Di Pietro. Molte sono state le critiche al podio di questa edizione, tra le quali anche quella dell’opinionista Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria commenta la finale dell’Isola dei Famosi, criticando il podio Photo Credits funweek.itNicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. L’attore ha conquistato il pubblico, riuscendo ad ottenere l’87% dei voti a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda ladei2022 condotto da Ilary Blasi. Il format televisivo è stato vinto da Nicolas Vaporidis, che ha scavallato ile si è aggiudicato il montepremi. Secondo Luca Daffrè e terza Carmen Di Pietro. Molte sono state le critiche aldi questa edizione, tra le quali anche quella dell’opinionistacommenta ladei, criticando ilPhoto Credits funweek.itNicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione di quest’annodei. L’attore ha conquistato il pubblico, riuscendo ad ottenere l’87% dei voti a ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : E se i Naufraghi ci hanno tenuti incollati alla tv per oltre 90 giorni, anche lo studio ci ha regalato momenti memo… - freetwoforce : RT @LucaVismara: Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono state delle spalle formidabili. #Isola - ciaopigi : @GiovaQuez Ma non è che confonde Vladimir Putin con Vladimir Luxuria? Per dire. #omosessuali - infoitcultura : 'Estefania interessata a Edoardo Tavassi dopo l'Isola'/ Vladimir Luxuria lancia il gossip in diretta! - NewsTV_0 : ?? Nicolas #Vaporidis è il #trionfatore de 'L'Isola dei famosi 2022', il reality di Canale 5 condotto da Ilary… -