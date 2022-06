Virus in Campania | boom di contagi nelle ultime 24 ore

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 28 giugno 2022) Impennata dioggi in. Sono oltre 10mila i positivi su 32mila test processati. Sono 4 i decessi registrati48 ore; mentre un decesso è stato registrato ieri, ma è avvenuto in precedenza. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid., aumento diBalzo in avanti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.