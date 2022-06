VIDEO – Milan | Origi arriva in clinica per le visite mediche | News

Pubblicità

Milan News

Divock Origi è arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito con ilÈ il giorno di Divock Origi in casa. Il belga è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. Seguiranno i test di idoneità ed infine la firma sul contratto ...Oggi, il completamento dell'iter che renderà l'ex Liverpool un giocatore del. I rossoneri accolgono il primo colpo del mercato in entrata. Divock Origi (foto Calciomercato.it)Finora, Origi era ... Milan, pubblicato il video delle tappe chiave della stagione dello Scudetto In casa Milan è il giorno di Divock Origi. L’attaccante arrivato a zero dal Liverpool è il primo acquisto rossonero, ieri è sbarcato in Italia. Questa mattina, come si vede nel video, le visite ...Il Milan accoglie Origi, l'attaccante belga in mattinata sta svolgendo le visite mediche per legarsi al club rossonero ...