VIDEO | MERCATO NAPOLI, PRONTA UN'OFFERTA DA 10 MILIONI! (Di martedì 28 giugno 2022) Il NAPOLI continua a tenere sott'occhio Josip Brekalo. L'attaccante del Wolfsburg, che l'ultima stagione ha giocato in prestito al Torino, è uno dei principali obiettivi della società azzurra. Con Dries Mertens destinato a non rinnovare il contratto e Matteo Politano sempre più destinato all'addio, con il Valencia particolarmente interessato, Giuntoli&Co stanno lavorando per rimpiazzare gli esuberi e rendere competitivo il NAPOLI del futuro. Oltre a Deulofeu e Solbakken, c'è da registrare l'interesse da parte del NAPOLI per l'ala del Wolfsburg. Brekalo è reduce da una buona stagione in maglia granata. Il club di Cairo l'avrebbe anche voluto riscattare, ma s'è tirato indietro su richiesta del giocatore che vuole giocare la Champions League. Una possibilità che il NAPOLI può garantirgli e per questo motivo i contatti ...

