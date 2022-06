VIDEO | ICARDI AL MONZA? PARLA ADRIANO GALLIANI! (Di martedì 28 giugno 2022) Il MONZA è stata l’ultima squadra a venir promossa in Serie A, ma allo stesso tempo è quella in cui la curiosità dei tifosi è maggiormente concentrata. Questo ovviamente anche grazie alle due figure più importanti della società brianzola ovvero Silvio Berlusconi e ADRIANO Galliani, che hanno da sempre espresso la volontà di portare il MONZA ad altissimi livelli, sia in Italia che in Europa. L’Ad sta conducendo una campagna acquisti per provare, innanzitutto, a salvare la squadra ma allo stesso tempo vuol mettere a disposizione di Stroppa una rosa in grado di puntare alla parte destra della classifica. Questa mattina presso la Regione Lombardia è avvenuta la premiazione per la società brianzola, e sono anche arrivate delle domande sul mercato al dirigente ex Milan. Si è iniziato con una domanda su Mauro ICARDI, sul ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Ilè stata l’ultima squadra a venir promossa in Serie A, ma allo stesso tempo è quella in cui la curiosità dei tifosi è maggiormente concentrata. Questo ovviamente anche grazie alle due figure più importanti della società brianzola ovvero Silvio Berlusconi eGalliani, che hanno da sempre espresso la volontà di portare ilad altissimi livelli, sia in Italia che in Europa. L’Ad sta conducendo una campagna acquisti per provare, innanzitutto, a salvare la squadra ma allo stesso tempo vuol mettere a disposizione di Stroppa una rosa in grado di puntare alla parte destra della classifica. Questa mattina presso la Regione Lombardia è avvenuta la premiazione per la società brianzola, e sono anche arrivate delle domande sul mercato al dirigente ex Milan. Si è iniziato con una domanda su Mauro, sul ...

