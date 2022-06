VIDEO | COLPO CHELSEA DA 60 MILIONI DI EURO! (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei club più attivi sul mercato in Premier League è senza alcun dubbio il CHELSEA. Tra entrate e uscite, infatti, sono giorni davvero roventi per i Blues. Presto, inoltre, potrebbe arrivare un nuovo COLPO in entrata. Tramite il suo profilo Twitter, Fabrizio Romano ha riferito di un importante accordo raggiunto tra il club londinese e il Leeds: le parti, a quanto pare, avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio di Raphinha ai Blues. Sarà un’operazione complessiva da 60-65 MILIONI di sterline, bonus compresi. Il CHELSEA pagherà una parte di questa cifra subito, mentre la restante parte verrà versata nelle casse del Leeds più in là. Adesso i londinesi dovranno soltanto trovare l’intesa contrattuale con il calciatore prima di arrivare alla fumata bianca. Un COLPO, dunque, di grande valore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei club più attivi sul mercato in Premier League è senza alcun dubbio il. Tra entrate e uscite, infatti, sono giorni davvero roventi per i Blues. Presto, inoltre, potrebbe arrivare un nuovoin entrata. Tramite il suo profilo Twitter, Fabrizio Romano ha riferito di un importante accordo raggiunto tra il club londinese e il Leeds: le parti, a quanto pare, avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio di Raphinha ai Blues. Sarà un’operazione complessiva da 60-65di sterline, bonus compresi. Ilpagherà una parte di questa cifra subito, mentre la restante parte verrà versata nelle casse del Leeds più in là. Adesso i londinesi dovranno soltanto trovare l’intesa contrattuale con il calciatore prima di arrivare alla fumata bianca. Un, dunque, di grande valore ...

Pubblicità

ritapusceddu3 : RT @jb_forever_27: Allora Jessy capiamoci, io ti voglio bene ma non mi puoi mettere un video di te in costume con Baianà sotto. Abbi pietà… - Tatona031976 : Tesoro bellissimo video ma Baiana in sottofondo...ci ami o ci odi?! Un colpo o un tuffo al cuore?! ????????#jeru - lamaschera4 : RT @nikinik64773225: E con questa marcia funebre straziante ?? accompagniamo un agonizzante 5s fino al colpo finale : le elezioni del 2023 ??… - BRUNELL02298502 : RT @jb_forever_27: Allora Jessy capiamoci, io ti voglio bene ma non mi puoi mettere un video di te in costume con Baianà sotto. Abbi pietà… - BAliceB90 : RT @jb_forever_27: Allora Jessy capiamoci, io ti voglio bene ma non mi puoi mettere un video di te in costume con Baianà sotto. Abbi pietà… -