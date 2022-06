Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 09:45 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 28 GIUGNO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASSIA E OSTIENSE ANCHE PER UN AUTO IN FIAMME CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIRAZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI AD ANZIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE SU VIA CASAL DI CALUDIA DA VIA PALERMO A VIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 28 GIUGNOORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E LAFIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASSIA E OSTIENSE ANCHE PER UN AUTO IN FIAMME CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIRAZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI AD ANZIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE SU VIA CASAL DI CALUDIA DA VIA PALERMO A VIA ...

Pubblicità

CorriereCitta : Santi Pietro e Paolo a Roma mercoledì 29 giugno 2022: strade chiuse e bus deviati, come cambia la viabilità - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via di Torrevecchia - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via delle Rondini - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via della Pineta Sacchetti - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Trastevere -