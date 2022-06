Via della Muratella, Caroccia: “In funzione il nuovo semaforo” (Di martedì 28 giugno 2022) Fiumicino – Prove tecniche per la messa in funzione del nuovo semaforo installato da qualche settimana all’incrocio di via della Muratella angolo via Montanari. “Questo è un incrocio con visibilità ridottissima, che ha creato negli anni passati svariati incidenti anche gravi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – proprio per questo abbiamo deciso di intervenire il prima possibile, cercando di regalare una viabilità più sicura ai nostri concittadini che abitano in zona Vignole e Muratella, oltre agli avventori che si recano presso i centri commerciali”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) Fiumicino – Prove tecniche per la messa indelinstallato da qualche settimana all’incrocio di viaangolo via Montanari. “Questo è un incrocio con visibilità ridottissima, che ha creato negli anni passati svariati incidenti anche gravi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo– proprio per questo abbiamo deciso di intervenire il prima possibile, cercando di regalare una viabilità più sicura ai nostri concittadini che abitano in zona Vignole e, oltre agli avventori che si recano presso i centri commerciali”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

