Vi ricordate il mitico Idris de L' Isola dei Famosi 2? Ecco che fine ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 giugno 2022) La seconda edizione de L'deiè stata vinta da Lory Del Santo. Nel cast c'era anche Edrissa Sanneh, conosciuto da tutti come. Per un lungo periodo, il giornalista è stato discretamente famoso in Italia. Ma chehaoggi? Ieri lunedì 27 giugno si è conclusa l'edizione 2022 de L'dei. A trionfare è stato l'attore italo-greco Nicolas Vaporidis. Quella appena conclusa è la sesta edizione andata in onda sulle reti Mediaset. Come molti ricorderanno, a inizio millennio i diritti del format erano proprietà dalla Rai e la conduttrice era Simona Ventura. La seconda edizione fu vinta da Lory Del Santo, presente anche nel 2022. Nel cast era presente anche ilEdrissa Sanneh, meglio conosciuto come ...