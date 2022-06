Verratti vittima di un furto a Ibiza: bottino da 3 milioni di euro (Di martedì 28 giugno 2022) Disavventura in vacanza per Marco Verratti. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista italiano è stato infatti vittima di un furto dal bottino di circa 3 milioni di euro. Verratti, al momento in vacanza a Ibiza nella casa di Ronaldo “Il Fenomeno”. Il furto è avvenuto mentre il calciatore era al mare con la famiglia e la casa era vuota. La villa di Ronaldo si trova nel Municipio ibizenco di Sant Josep, nella zona di Cala Jondal, nella parte meridionale dell’isola, meta di diversi calciatori in queste settimane. La Guardia Civil ha aperto le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto, con l’obiettivo di recuperare la refurtiva e consegnare i malviventi alle autorità giudiziarie. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Disavventura in vacanza per Marco. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista italiano è stato infattidi undaldi circa 3di, al momento in vacanza anella casa di Ronaldo “Il Fenomeno”. Ilè avvenuto mentre il calciatore era al mare con la famiglia e la casa era vuota. La villa di Ronaldo si trova nel Municipio ibizenco di Sant Josep, nella zona di Cala Jondal, nella parte meridionale dell’isola, meta di diversi calciatori in queste settimane. La Guardia Civil ha aperto le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto, con l’obiettivo di recuperare la refurtiva e consegnare i malviventi alle autorità giudiziarie. SportFace.

