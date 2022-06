Verratti derubato a Ibiza | furto da 3 milioni di euro

(Di martedì 28 giugno 2022) Vacanze da incubo per Marco. La scorsa domenica i ladri si sono intrufolati nella lussuosa dimora che il calciatore del Paris Saint - Germain ha preso in affitto nell'incantevole cornice ...

Pubblicità

avespartacus : RT @sportmediaset: Verratti derubato a Ibiza: bottino da 3 mln tra gioielli e contanti #verratti #furto #sportmediaset - VperVendetta99 : Verratti derubato nella villa di Ronaldo, Il Fenomeno, a Ibiza, un colpo pesantissimo: aveva 3 milioni con sé Brut… - CosmaiLuca : Verratti derubato nella villa di Ronaldo a Ibiza, un colpo pesantissimo: aveva 3 milioni con sé...CAPISCO PERCHÉ HA… - infoitsport : Clamoroso Verratti: derubato nella villa affittata a Ibiza, bottino da 3 milioni di euro - infoitsport : Calcio: Psg. Verratti derubato a Ibiza nella casa di Ronaldo -

Maroin casa a Ibiza: quanti contanti aveva, cifre sconvolgentiVacanze da incubo per Marco. La scorsa domenica i ladri si sono intrufolati nella lussuosa dimora che il calciatore del Paris Saint - Germain ha preso in affitto nell'incantevole cornice delle isole Baleari per passare ...La scorsa domenica - scrive Diadio de Ibiza - alcuni ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione del Fenomeno e hanno portato via una refurtiva dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Tutto ...L'azzurro, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, ieri sarebbe stato derubato di diversi gioielli e denaro nell'abitazione in cui stava trascorrendo le vacanze. L'ammontare dei beni rubati sa ...