Verratti, che disavventura! Il centrocampista vittima di un furto da 3 milioni nella villa di Ronaldo (Di martedì 28 giugno 2022) Marco Verratti è concentrato sulla prossima stagione, il calciatore del Psg è ancora uno dei migliori nel suo reparto. La delusione della mancata qualificazione al Mondiale è alle spalle, il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni soprattutto con la squadra di club. Si è verificata una situazione fuori dal campo, il centrocampista è stato vittima di un furto da 3 milioni di euro. I giornali dall’estero hanno confermato la notizia dell’episodio avvenuto nella villa di Ronaldo Il Fenomeno, attuale proprietario del Valladolid ed ex calciatore. La casa è attualmente occupata da Verratti. Il bottino dei ladri è stato clamoroso: sarebbero stati sottratti gioielli e contanti per un valore totale da 3 milioni di euro. Le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Marcoè concentrato sulla prossima stagione, il calciatore del Psg è ancora uno dei migliori nel suo reparto. La delusione della mancata qualificazione al Mondiale è alle spalle, il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni soprattutto con la squadra di club. Si è verificata una situazione fuori dal campo, ilè statodi unda 3di euro. I giornali dall’estero hanno confermato la notizia dell’episodio avvenutodiIl Fenomeno, attuale proprietario del Valladolid ed ex calciatore. La casa è attualmente occupata da. Il bottino dei ladri è stato clamoroso: sarebbero stati sottratti gioielli e contanti per un valore totale da 3di euro. Le ...

