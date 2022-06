Verdura | meglio fresca o surgelata? Dipende da come la mangi

Leggi su chenews

(Di martedì 28 giugno 2022) In tanti si chiedono se lasiaarla. Non tutti sanno, ma la sceltadala. Andiamo a vedere i dettagli. Chi non apprezza la comodità dei prodotti surgelati ogni tanto? Sono pronti per cucinarli, non richiedono alcuna preparazione e non soprattutto non bisogna perdere tempo per pulire e tagliare. La convinzione popolare è che i prodotti freschi e crudi siano più nutrienti rispetto a quelli congelati. Ma la cosa che vi stupirà è che non è necessariamente vero. fonte foto: AdobeStockFrutta esono alcuni degli alimenti più sani che si possonoare ed è un bene averli a tavola ogni giorno. Questo perché sono ...