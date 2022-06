Pubblicità

Vincenzo_Mal : @WoYingtao Si soffre ancor di più se si vive una bugia! Una ragazza come te, merita di vivere una bella verità. E r… - MonaiGe : @LaVedovaNera5 Certo che una come nick ha vedova nera beh non mi sembra una cosa molto allegra ?????? -

ilGiornale.it

Giovedì 30 torna "Una" in piazzetta Trinità a Corneliano d'Alba....un trekking notturno partito la sera prima da Cassinasco (con la partecipazione di rappresentanti dell'associazione Monferrato Nordic Walking) immediatamente dopo lo spettacolo "Una" ... Vedova allegra: così nasce la nuova moda Nel 1907 il Dal Verme riuscì ad assicurarsi l'operetta La Vedova Allegra in anticipo su Londra e New York, per citare due metropoli dove, anche allora, tutto accadeva. La Vedova allegra di Franz Lehár ...400 chilometri in un mese senza alcun mezzo di trasporto per mettere in scena spettacoli teatrali nelle piazze di piccoli paesi. Dal vecchio soprannome delle compagnie girovaghe, un impegno sul filo d ...