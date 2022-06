Valerio Pino in difficoltà economica | “Il mio ex mi è costato 100mila euro”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 giugno 2022) In un’intervista rilasciata al magazine El Espanol,ha parlato della difficile situazione che sta vivendo. Il racconto dell’ex ballerino di Amicidopo aver ottenuto il successo con Amici, si è trasferito in Spagna. In un’intervista il ballerino ha confidato di vivere un momento delicato. Dopo essere arrivato a Madrid per meriti lavorativi, il diretto interessato ha conosciuto quello che sarebbe stato il suo compagno per dieci anni. A tal propositoha affermato: “Ho speso molto in quegli anni, anche per lui”.ha rivelato di aver comprato una casa a Madrid, una in Colombia nel paese natale del suo compagno. Tra le spese del ballerino, ci sono trasferte pagate al suo compagno, un videoclip del valore di 20milae tanti regali. ...