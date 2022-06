Vaiolo delle scimmie, epicentro in Europa: + 62% in una settimana. L’Oms: Incidenza sottostimata (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano a crescere i casi di Vaiolo delle scimmie: al 22 giugno l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha censito 3.413 infezioni in aree in cui non e’ endemica, con un aumento del 62% in una settimana (erano 2.103 casi nella rilevazione al 15 giugno). L’ultimo report conferma che l’epicentro dell’epidemia rimane l’Europa con l’86% dei casi (2.933): 524 nel Regno Unito, 313 in Spagna, 263 in Germania, 241 in Portogallo, 125 in Francia, 80 in Olanda, 68 in Italia. Fuori del Vecchio Continente il maggior numero di casi si registra in Canada (159) e Usa (72). L’Oms avverte che “e’ probabile che il numero sia sottostimato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano a crescere i casi di: al 22 giugno l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha censito 3.413 infezioni in aree in cui non e’ endemica, con un aumento del 62% in una(erano 2.103 casi nella rilevazione al 15 giugno). L’ultimo report conferma che l’dell’epidemia rimane l’con l’86% dei casi (2.933): 524 nel Regno Unito, 313 in Spagna, 263 in Germania, 241 in Portogallo, 125 in Francia, 80 in Olanda, 68 in Italia. Fuori del Vecchio Continente il maggior numero di casi si registra in Canada (159) e Usa (72).avverte che “e’ probabile che il numero sia sottostimato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

