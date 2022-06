Vaccini, la dottoressa Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici. E lei: «Me ne fotto» (Di martedì 28 giugno 2022) radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia la dottoressa Barbara Balanzoni, critica dei Vaccini Covid e paladina delle cure domiciliari. A dare la notizia della radiazione, come riporta l’Adnkronos, è la stessa Balanzoni, che su Twitter commenta: «Ovviamente me ne fotto di Venezia. Come prima del resto». I messaggi di solidarietà alla dottoressa Barbara Balanzoni Balanzoni pubblica sul suo profilo Twitter, oltre ai tanti messaggi di solidarietà ricevuta, il provvedimento dell’Ordine di Venezia, compresi i nomi dei Medici della Commissione. «Ecco gli eroi», scrive. LEGGI ANCHE Il medico no vax ammette: troppi personaggi assurdi, il movimento ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022)deidi Venezia la, critica deiCovid e paladina delle cure domiciliari. A dare la notizia della radiazione, come riporta l’Adnkronos, è la stessa, che su Twitter commenta: «Ovviamente me nedi Venezia. Come prima del resto». I messaggi di solidarietà allapubblica sul suo profilo Twitter, oltre ai tanti messaggi di solidarietà ricevuta, il provvedimento dell’Ordine di Venezia, compresi i nomi deidella Commissione. «Ecco gli eroi», scrive. LEGGI ANCHE Il medico no vax ammette: troppi personaggi assurdi, il movimento ha ...

