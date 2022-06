Usa, treno deraglia in Missouri: vittime e almeno 50 feriti (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Morti e feriti in un tragico incidente avvenuto in Missouri, dove un treno dell’Amtrak è deragliato dopo aver travolto un camion fermo sui binari all’altezza della città di Mendon verso le 12:42 ora locale. A deragliare sono state otto carrozze passeggeri e due locomotive. Eric McKenzie, il sovrintendente del servizio di ambulanza della contea di Chariton, ha detto a ABC News che ci sono più vittime e almeno 50 persone rimaste ferite nell’incidente. Il treno era in viaggio da Los Angeles a Chicago con a bordo 243 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Morti ein un tragico incidente avvenuto in, dove undell’Amtrak èto dopo aver travolto un camion fermo sui binari all’altezza della città di Mendon verso le 12:42 ora locale. Are sono state otto carrozze passeggeri e due locomotive. Eric McKenzie, il sovrintendente del servizio di ambulanza della contea di Chariton, ha detto a ABC News che ci sono più50 persone rimaste ferite nell’incidente. Ilera in viaggio da Los Angeles a Chicago con a bordo 243 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. L'articolo proviene da Italia Sera.

