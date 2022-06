Una Vita, anticipazioni 29 giugno 2022: la minaccia di Genoveva (Di martedì 28 giugno 2022) Genoveva sarà disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole ed userà la scoperta fatta sul conto di David per il suo tornaconto personale. La Salmeron, nel corso della puntata Una Vita in onda il 29 giugno 2022, minaccerà David. Poi, gli proporrà un accordo che lui rifiuterà. Nel frattempo, i Sacristan accoglieranno ad Acacias, Pascual, il figlio di Inma e padre di Guillermo. anticipazioni Una Vita 29 giugno 2022: Genoveva minaccia David e poi gli fa una proposta Genoveva, grazie al lavoro di Cuevas scoprirà chi è realmente David e soprattutto che Valeria non è sua moglie, bensì la consorte del chimico Rodrigo Lluch. La Salmeron, in possesso di questa preziosa informazione, si recherà dall'Exposito ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 giugno 2022)sarà disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole ed userà la scoperta fatta sul conto di David per il suo tornaconto personale. La Salmeron, nel corso della puntata Unain onda il 29, minaccerà David. Poi, gli proporrà un accordo che lui rifiuterà. Nel frattempo, i Sacristan accoglieranno ad Acacias, Pascual, il figlio di Inma e padre di Guillermo.Una29David e poi gli fa una proposta, grazie al lavoro di Cuevas scoprirà chi è realmente David e soprattutto che Valeria non è sua moglie, bensì la consorte del chimico Rodrigo Lluch. La Salmeron, in possesso di questa preziosa informazione, si recherà dall'Exposito ...

