Una ragazza, il nuovo singolo di Malyka Ayane è un omaggio retrò alla musica beat degli anni '60 (Di martedì 28 giugno 2022) Esce oggi, martedì 28 giugno, il nuovo singolo di Malika Ayane, Una ragazza (distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Esce oggi, martedì 28 giugno, ildi Malika, Una(distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dcantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg ...

Pubblicità

malikayane : È nata. - trash_italiano : RaiPlay carica una serie: l’unico episodio mancante? Quello in cui è presente una ragazza transgender. “Grani di… - SimoneAlliva : Su RaiGulp e RaiPlay viene trasmessa la serie teen tedesca “Grani di pepe”. Manca l’episodio numero 12 in cui la p… - Gaiapanozzoo1 : RT @soft_amoroso: Ormai criticare Alessandra Amoroso è diventata una moda Le date tutti della montata,della scontrosa ecc..quando poi è una… - Giovy5jo : Siamo al punto che hanno attaccato una ragazza che diceva che non le piaceva L e non era avvenente e ti bloccano (a… -