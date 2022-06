“Una ragazza”: il nuovo brano di Malika Ayane (Di martedì 28 giugno 2022) Il singolo di Malika Ayane “Una ragazza” è un omaggio retrò alla musica beat degli anni ’60. “Una ragazza”: un inno alla spensieratezza Mentre è ancora in corso il Malika Summer Tour 2022 esce “Una ragazza”, il nuovo singolo di Malika Ayane. Il brano è scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Una ragazza” è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, è anche un omaggio alla musica beat degli anni ’60. Si tratta di un periodo storico di ricostruzione e di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 28 giugno 2022) Il singolo di“Una” è un omaggio retrò alla musica beat degli anni ’60. “Una”: un inno alla spensieratezza Mentre è ancora in corso ilSummer Tour 2022 esce “Una”, ilsingolo di. Ilè scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Una” è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, è anche un omaggio alla musica beat degli anni ’60. Si tratta di un periodo storico di ricostruzione e di ...

