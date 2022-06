Una meravigliosa storia scritta in 50 anni | le voci nel giorno dedicato alla Forza e Coraggio VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un lungo e caldo abbraccio. Questo è stato il pomeriggio di venerdì,dei festeggiamenti per il compleanno della. E dopo alcuni giorni, l’eco non si è ancora spenta, anzi gli attestati di stima nei confronti dell’attuale società sono arrivati anche a distanza temporale. Un’organizzazione perfetta, tutto studiato nei minimi particolari. Nessuno doveva essere dimenticato, ognuno doveva essere ringraziato per aver reso grande la seconda squadra di Benevento. ‘Mellusi’ pieno di ex giocatori, ex dirigenti e allenatori, glorie del passato, e futuri atleti della formazione di Papa. Tutti, a modo proprio, hanno messo il loro piccolo/grande contributo per tirare su quellachiamatae ...