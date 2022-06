Una deputata americana ha detto di essere stanca "della separazione tra Stato e Chiesa" (Di martedì 28 giugno 2022) La rappresentante del Colorado Lauren Boebert si lamenta di uno dei principi fondamentali dello Stato moderno Dopo che la Corte Suprema ha cancellato il diritto d'aborto negli Stati Uniti, suggerendo anche di verificare "la costituzionalità" di altri diritti, come quello per i matrimoni omosessuali o persino per la decriminalizzazione dell'omosessualità stessa, i conservatori americani si sentono di nuovo in forze. E ne stanno sparando di … Leggi su it.mashable (Di martedì 28 giugno 2022) La rappresentante del Colorado Lauren Boebert si lamenta di uno dei principi fondamentali dellomoderno Dopo che la Corte Suprema ha cancellato il diritto d'aborto negli Stati Uniti, suggerendo anche di verificare "la costituzionalità" di altri diritti, come quello per i matrimoni omosessuali o persino per la decriminalizzazione dell'omosessualità stessa, i conservatori americani si sentono di nuovo in forze. E ne stanno sparando di …

